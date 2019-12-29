مفاجأة تُهدئ غضب الاتحاديين بعد مباراة الاتحاد ضد الفتح

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد عن مفاجأة ستُهدئ من غضب الاتحاديين، الذين عبروا عن استيائهم بعد التعادل في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي أُقيمت أمس السبت بالجولة الثالثة عشر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد المدرب تين كات على أن الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل من صفوف نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن العديد من اللاعبين مرشحين لمغادرة العميد بعد مباراة الاتحاد ضد الفتح.

الصفقة تُضحي بفيلانويفا

وقبل إقامة مباراة الاتحاد ضد الفتح، كانت تقارير إعلامية أرجنتينية ذكرت أن الاتحاد سيدفع مبلغاً وقدره 1.5 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع غيل من أجل تنشيط منطقة الوسط الهجومي، خاصة أنه مرشح لخلافة التشيلي كارلوس فيلانويفا في صفوف الاتحاد.

وخلال مباراة الاتحاد ضد الفتح، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الفتح انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد وجود عدة محاولات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد الفتح، باغت الفتح نادي الاتحاد مسجلًا الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجرشي بالدقيقة الرابعة والسبعين.

لاعبو الاتحاد يحققون مرادهم

وقاتل لاعبو الاتحاد ضد الفتح لإحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب عبدالرحمن الغامدي من إضافة هدف التعادل للعميد بالدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد العميد بعد التعادل في لقاء الاتحاد ضد الفتح 13 نقطة بالمركز الثالث عشر، أما نادي الفتح فأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وقال عبدالإله المالكي نجم وسط العميد بعد مباراة الاتحاد ضد الفتح: لا أعرف ماذا أقول، ولكن حرام فريق مثل الاتحاد يحتل المركز الثالث عشر في الدوري، نحن نفعل كل شيء في كرة القدم، ولكن الحظ لا يُحالفنا.

وأضاف المالكي بعد مباراة الاتحاد ضد الفتح: فريق الفتح من خطأ واحد استغله وسجل هدفًا ونحن نلعب بـ3 لاعبين محترفين بينما الفرق كلها تلعب أمامنا بمحترفيها كاملين.

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