مفاجأة سارة تنتظر بطل دوري أبطال آسيا 2020 ووصيفه

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن شروط المتأهلين من قارة آسيا لتمثيلها في نسخة كأس العالم للأندية 2021 المقرر إقامتها في الصين.

وتملك القارة الآسيوية ثلاثة مقاعد ونصف للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يتأهل بطل دوري أبطال آسيا 2020 ووصيفه وبطل الدوري الصيني كون البطولة تُقام في الصين.

ويتبقى نصف مقعد يتأهل إليه الفريق الفائز من مباراة الخاسرين في دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وهذه الشروط، تعني أن بطل دوري أبطال آسيا 2020 سيضمن تأهله لمونديال الأندية مرتين، حيث يتأهل لمونديال الأندية نسخة 2020 ولمونديال الأندية 2021 بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 وتأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، وإذا نجح في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2020 فسيتأهل للمونديال مرتين على التوالي عامي 2020 و 2021.

ومن المنتظر إجراء قرعة دوري أبطال آسيا 2020 بعد تسعة أيام من الآن.