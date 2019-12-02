مفاجأة سارة لـ لوشيسكو بعد أسبوع

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال خبرًا سارًا مع عودة نجوم الأزرق لخوض التدريبات صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن محمد البريك سيعود لتدريبات الهلال بعد أسبوع من الآن حيث يتلقى حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الفحوصات الطبية أظهرت وجود تحسن ملحوظ على موضع إصابة محمد البريك في عضلة الساق.

وركز المدرب رازفان في تدريب اليوم الاثنين الصباحي على الجوانب الفنية واللياقية.

وشارك نجوم الهلال في مباراة اعتزال ياسر القحطاني بالأمس أمام فريق Y 20 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان النجم البرازيلي كارلوس إدواردو سجل الهدف الثالث لفريق نجوم الهلال في شباك الحارس وليد عبدالله بطريقة جميلة.

وشارك كذلك الإيطالي سيباستيان جيوفنكو واللاعب الكولومبي جوستافو أكويلار في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني.

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة العديد من النجوم العالميين، ومنهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، صامويل إيتو، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، وحسين عبدالغني وغيرهم.

ويستعد نادي الهلال لملاقاة نادي الجبلين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت المقبل.