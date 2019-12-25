مفاجأة سارة لنجم برشلونة قبل القدوم للسعودية

المواطن - محمد سمعه

يفكر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، في مكافأة الحارس البرازيلي نيتو، قبل القدوم إلى السعودية وذلك من أجل المشاركة في مباريات السوبر الإسباني المقرر إقامتها في المملكة بيناير المقبل.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إ/ن فالفيردي يفكر في الدفع بالحارس نيتو للمشاركة أساسيًّا مع برشلونة في مباريات السوبر الإسباني؛ بسبب تألقه في التدريبات.

وكان نيتو قدم مستوى مميزًا مع برشلونة أمام إنتر ميلان الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت في إيطاليا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين الماضي عن سبعة حكام سيُديرون مباريات السوبر الإسباني المقرر إقامته في السعودية في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن الحكام السبعة هم ”جويليرمو فيرناندو، جيسوس مانزانو، بابلو جونزاليز، خوسي لويس جونزاليز، سانتياجو لاتري، خوان مونويرا، خوسي مارتينيز”.

وسيتم الاختيار بين الحكام السبعة من أجل إدارة مباريات السوبر الإسباني الثلاث، بواقع مباراتين في دور نصف النهائي ومباراة النهائي.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 12 يناير.

وستكون أسعار تذاكر مباريات دور نصف النهائي في كأس السوبر الإسباني 75 ريالًا، بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية 150 ريالًا.

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