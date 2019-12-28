مفاجأة وزير الثقافة تفجر موجة من التكهنات والتساؤلات

المواطن - الرياض

أثار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود موجة من التوقعات والترقب بإعلانه عن “مفاجأة سارة الأسبوع القادم” عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” افتتحها بالتأكيد على أن “التعليم أولاً.. التعليم أخيراً”.

ما هي المفاجأة السارة؟

وتداول مغردون إعلان وزير الثقافة، وسط تكهنات بـ”المفاجأة السارة” في الأسبوع القادم، حيث ربط البعض بين التغريدة وبين إعلان الوزير بأمر يتعلق بالثقافة والفنون في التعليم، خاصة بعد الاجتماع الذي تم قبل أسابيع بين وزير التعليم ووزير الثقافة، حيث أثمر اللقاء عن اتفاق مبدئي بإدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون وغيرها من الاتفاقيات.

وزير شاب يعمل بلا كلل أو ملل

وعلقت روان العُتيبي بقولها: “وزارة الثقافة رغم حداثة تأسيسها لكن جهودها وعملها كبير مقارنة بالوقت والمدة ، وهذا يخلينا نتأكد تماما ان خلف هالوزارة شاب يعمل بدون كلل أو ملل وهو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان”.

الحفاظ على إرث وتراث المملكة

وعلق آخر بقوله: “وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان يسعى وبقوة للمحافظة على الأرث والتراث والثقافة في المملكة ، ولتمديدها وتعزيز من خلال المناهج الدراسية في وزارة التعليم وادخالها في المناهج لتستفيد منها الأجيال وتنتاقلها على مر الزمان لأهميتها الكبيرة في ثقافة وحضارة المملكة”.

وقال مغرد آخر” أعتقد التوسع في إنشاء معاهد للفنون وتكون على شكل تدريب منتهي بالتوظيف والعلم عند الله” .

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