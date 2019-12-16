مفاجأتان من الهلال تُوتران جيسوس

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن مفاجأتين للجماهير الهلالية وللمدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلي، وذلك قبل لقاء الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

وأكد لوشيسكو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال وفلامنغو على أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو جاهزان لمباراة فلامنغو.

وكان غوميز شارك في لقاء الهلال والترجي التونسي بدور الـ8 بمونديال الأندية ولكنه لعب كاحتياطي بعد العملية الجراحية التي أجراها في يده قبل البطولة، بينما لم يشارك جيوفنكو أمام الترجي بسبب نزلة معوية.

وتأتي هذه الأخبار بمثابة مفاجأة سارة للجمهور الهلالي، الذي يتمنى وجود كافة عناصره القوية من أجل محاولة الفوز على فريق فلامنغو، بينما تُربك حسابات المدرب البرتغالي جيسوس مدرب فلامنغو.

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام فلامنغو مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي غوميز.

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.