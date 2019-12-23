مفرح الشقيقي: من أراد المتاجرة بدم جمال خاشقجي سيخسر

المواطن - الرياض

وجه الإعلامي مفرح الشقيقي رسالة إلى من أراد المتاجرة بدم المواطن جمال خاشقجي الذي أسدلت النيابة العامة، اليوم الاثنين، الستار على وقائع جريمة قتله.

وقال الشقيقي في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: من أراد أن يتاجر بدم جمال خاشقجي- رحمه الله- سيخسر، ومن أراد الحقيقة فنتائج التحقيق والقضاء أمامه.

وتابع الإعلامي: رسالة السعودية لكل العالم في قضية جمال أو غيره: لن يضيع حق في وطن العدالة.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق 11 من المدعَى عليهم تقضي بما يلي:

أ- قتل 5 من المدعَى عليهم قصاصًا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب- سجن 3 من المدعَى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا.

ج- ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ولفتت النيابة إلى أنه تم حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم؛ لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

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