مقتل رجل أمن واحتجاز رهائن في نيوجيرسي

المواطن - متابعة

لقي رجل أمن مصرعه وأصيب آخرون في إطلاق نار، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبحسب ما ذكرت “العربية”، أطلق مسلحون في نيوجيرسي النار على 4 من رجال الأمن؛ ما أدى لمقتل أحدهم.

وتحدث مسؤول محلي في نيوجيرسي من موقع إطلاق النار عن احتجاز عدد من الأشخاص داخل أحد المباني، متوقعًا أن يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار.

وتوجهت فرق التدخل السريع إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق أحد الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك.