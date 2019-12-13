مقتل وإصابة 5 تلاميذ إثر انفجار مقذوف بـ #العراق

المواطن - متابعة

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء أمس الخميس، بأن 5 تلاميذ سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” الإخبارية عن المصدر الأمني قوله “إن مقذوفًا حربيًا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر بالقرب من مدرسة الإبداع، في قرية كنعوص الواقعة شمالي غربي الشرقاط بمحافظة صلاح الدين؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين”.

وأضاف المصدر “أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى وجثث القتلى إلى الطب العدلى، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق موقع التفجير”.