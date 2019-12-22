مقتل 4 شرطيين ومسلح إثر اشتباك شمالي بغداد 

مقتل 4 شرطيين ومسلح إثر اشتباك شمالي بغداد 

2019/12/22
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم مقتل أربعة شرطيين ومسلح إثر اشتباك مسلح بمحافظة (صلاح الدين) شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي اعترضوا مساء أمس السبت حاجزاً أمنيًا تابعاً لشرطة حماية نفط (بيجي) في خط السحل التابع للمحافظة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية ردت على التعرض وتمكنت من قتل عنصر إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، فيما قُتل أربعة من عناصر الشرطة ، مشيراً إلى أن القوة الأمنية شرعت بعد ذلك بتفتيش المنطقة إلا أن عبوة ناسفة انفجرت متسببة بإصابة ضابط بجروح.

مظاهرات العراق

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • مقتدى الصدر لتحالف البناء: احقنوا دم العراقيين
    •
  • السيستاني: الانتخابات المبكرة تجنب العراق الفوضى والمجهول
    •
  • اشتباكات بين الأمن ومحتجين في بغداد
    •
  • برهم صالح يدعو لنبذ المحاصصة في اختبار رئيس الحكومة
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :