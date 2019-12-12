مقتل 7 عناصر من الحشد في هجوم انتحاري بـ #سامراء
أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين

مقتل 7 عناصر من الحشد في هجوم انتحاري بـ #سامراء

2019/12/12
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

قال الأمن العراقي، مساء اليوم الخميس، إن هجومًا انتحاريًا تسبب بقتل عناصر من الحشد في سامراء.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك بمقتل 7 وإصابة 3 من منتسبي الحشد الشعبي في هجوم انتحاري بعجلة مفخخة في سامراء.

يأتي ذلك فيما جددت الخارجية الأميركية دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، إنه “عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم”، مبينة أنه “يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التي يجب أن تقوم بعملية إصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم”.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • العراق تعلن ملاحقة أي فصيل مسلح يعمل علنًا أو سرًّا
    •
  • مقتل أبو مكية مسؤول الحشد للحوثيين برفقة 12 انقلابيًا في الملاحيظ
    •
  • دخول الحشد الشعبي في السياسة يهدد الدولة العراقية
    •
  • العبادي يعفي رئيس هيئة الحشد من جميع مناصبه الحكومية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :