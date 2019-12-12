مقتل 7 عناصر من الحشد في هجوم انتحاري بـ #سامراء

المواطن - متابعة

قال الأمن العراقي، مساء اليوم الخميس، إن هجومًا انتحاريًا تسبب بقتل عناصر من الحشد في سامراء.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك بمقتل 7 وإصابة 3 من منتسبي الحشد الشعبي في هجوم انتحاري بعجلة مفخخة في سامراء.

يأتي ذلك فيما جددت الخارجية الأميركية دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، إنه “عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم”، مبينة أنه “يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التي يجب أن تقوم بعملية إصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم”.