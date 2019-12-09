مكاسب الأخضر من خليجي 24

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24″، إلا أنه حقق العديد من المكاسب.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني بالأمس في نهائي بطولة خليجي 24، وخسر الأخضر بهدف دون رد، ليحصد الأحمر البحريني اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مكاسب الأخضر:

ويُعد تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة خليجي 24 من أبرز المكاسب الذي حققها، خاصة أن قرار مشاركته في كأس الخليج العربي تم اتخاذه في وقت متأخر للغاية.

وافتقد الأخضر العديد من اللاعبين الأساسيين في بداية مشواره بمنافسات خليجي 24؛ نظرًا لمشاركتهم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن يتحسن الأداء مع عودتهم.

وكانت بطولة كأس الخليج العربي فرصة جيدة للفرنسي رينارد للتعرف على السلبيات، والعمل على علاجها خلال الفترة المقبلة، قبل المشاركة في المباريات الهامة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ودائمًا ما يؤكد هيرفي رينارد أنه يسعى لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وتطوير أداء اللاعبين للظهور بشكل مميز.

وشهدت بطولة خليجي 24 تألق العديد من اللاعبين الشباب مع الأخضر، ومنهم عبدالله الحمدان صاحب الـ20 عامًا، وفراس البريكان صاحب الـ19 عامًا، حيث خطف الثنائي الأنظار، ويتوقع أن يكون لهما مستقبل كبير مع المنتخب.