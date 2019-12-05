ملابسات مقتل طالبة حرقًا وتفحم جثتها بالكامل في #جازان
تم رفع الآثار ومباشرة إجراءات الاستدلال

ملابسات مقتل طالبة حرقًا وتفحم جثتها بالكامل في #جازان

2019/12/06
الساعة 1:16 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت شرطة منطقة جازان ملابسات ما يتم تداوله بشأن مقتل طالبة في الثانوية العامة، حرقًا وتفحم جثتها.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغًا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.

وأضاف أنه بمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.. والله ولي التوفيق.

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ابوعامر المشيخي
ضيف
ابوعامر المشيخي

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ياأرحم الراحمين

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21 ساعة


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