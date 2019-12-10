ملتقى ميزانية 2020 .. بث مباشر

المواطن - الرياض

انطلقت في العاصمة الرياض، منذ قليل، فعاليات ملتقى ميزانية 2020، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات.

ويمكن مشاهدة جلسات وفعاليات الملتقى من خلال رابط البث المباشر (اضغط هنا).

وستناقش الجلسة الأولى مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث مستقبل الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين.

وستتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد، بينما ستكون ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة محور الجلسة الرابعة، وسيتم تخصيص الجلسة الخامسة لمناقشة منظومة الخدمات الأساسية.