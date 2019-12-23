ملعب الجامعة يشهد الخسارة الثالثة لـ كرستيانو رونالدو في النهائيات

المواطن - محمد سمعه

خسر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعد السقوط أمام لاتسيو أمس الأحد بثلاثية مقابل هدف.

وكانت مباراة يوفنتوس ولاتسيو أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث لم يتمكن الدون كرستيانو رونالدو من إحراز أي أهداف في شباك لاتسيو.

وبعد خسارة يوفنتوس من لاتسيو، أصبحت مباراة أمس هي ثالث نهائي يخسره كرستيانو رونالدو منذ أن خسر لقب السوبر الإسباني في عام 2014 مع ناديه السابق ريال مدريد لصالح الجار نادي أتلتيكو مدريد، وخسر لقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي لمصلحة نادي أتالانتا.

وبذل كرستيانو رونالدو جهدًا كبيرًا لإحراز أي أهداف ولكن دون فائدة، في ظل الرقابة اللصيقة التي كانت مرافقة له من دفاعات لاتسيو.

جدير بالذكر أن كرستيانو رونالدو لم يتمكن من إحراز ثالث هدف له في الأراضي السعودية، وذلك بعد أن سجل للمرة الأولى في أراضي المملكة خلال مهرجان اعتزال سامي الجابر حيث سجل في لقاء الهلال ومانشستر يونايتد الإنجليزي بعام 2008.

أما المرة الثانية لـ كرستيانو رونالدو التي سجل فيها هدفًا في أراضي المملكة، كانت في شباك نادي ميلان في شهر يناير الماضي، خلال مباراة السوبر الإيطالي التي أُقيمت في جدة وانتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن كرستيانو رونالدو سبق له التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم عن طريق التتويج بالكرة الذهبية في ست مناسبات من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وكان كرستيانو رونالدو انضم لصفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

وسبق لـ كرستيانو رونالدو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات أعوام 2008 و 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

وفاز كرستيانو رونالدو بلقب دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي في صيف 2019.

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