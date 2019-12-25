ملكة جمال سابقة تتعرض لاستئصال نصف دماغها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجرت سينثيا مارتينيز، ملكة جمال الولايات المتحدة سابقًا، عملية جراحية، اضطر فيها الأطباء إلى استئصال نصف دماغها.

وكانت مارتينيز، 35 عامًا، تعاني من تمدد الأوعية الدموية في المخ، وبعد أيام من الجراحة الناجحة، تعرضت لسكتة دماغية أدت إلى تضخم دماغها، مع إصابتها بالتهاب في الرئة من أنبوب التنفس، وعدوى في الكلى والدم أيضًا، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

لطالما كانت مارتينيز تعيش نمطًا صحيًا، إلا أن حالتها الصحية تدهورت منذ 9 نوفمبر 2018، حينما انهارت فجأة فاقدة الوعي على الرغم من عدم وجود أعراض سابقة، واكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

وبعد استئصال نصف الدماغ، تخضع مارتينيز حاليًا لعمليات لتركيب عظام اصطناعي.

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