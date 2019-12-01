ملكية المستثمر الأجنبي ترتفع لـ9.25 % بسوق الأسهم

المواطن - الرياض

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية خلال شهر نوفمبر حوالي 58 مليار ريال، بانخفاض 6% مقارنة مع أكتوبر الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بحوالي 1.5% إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال، بحسب “العربية”.

أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر السعودي، فقد شكلت 89%، كما ارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي بنسبة 0.21% إلى 9.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية نوفمبر.

وتنتظر السوق المالية حدثًا مهمًّا هذا العام مع إدراج أسهم أرامكو، عملاق النفط العالمي، وبدء التداول على أسهمها.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

والخميس الماضي 28 نوفمبر كان اليوم الأخير من اكتتاب الأفراد، وقد شهد يوم الخميس تدفق مليون ومائتي ألف مكتتب على طرح أرامكو.

أما المؤسسات التي يستمر اكتتابها حتى الرابع من ديسمبر فقد ضخت أكثر من 118 مليار ريال.

وبلغ إجمالي ما جمعته أرامكو في الأيام الـ12 الأولى من الاكتتاب 166 مليار ريال، أي تغطية الاكتتاب بـ1.7 مرة حتى الآن.