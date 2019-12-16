منافسة قوية وأمطار في نهائيات الملواح بمهرجان الصقور

المواطن - واس

اشتدت منافسات سباق (الملواح) الدعو 400 متر على كأس الملك عبدالعزيز، ضمن فعاليات اليوم الـ15 من عمر النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور .

وزادت المنافسات على الرغم من الأجواء الماطرة التي تسبَّبت في بعض الأحيان بتوقف الأشواط، التي تم استئنافها فيما بعد، ليسجل صقارو الإمارات أرقامًا قياسية على صعيد المنافسات، متفوِّقين على بقية المنافسين الدوليين، فيما سجَّل المتسابقون السعوديون ألقابًا جديدة في مسيرتهم بهواية الصقور، بعد تتويجهم بكأس المؤسس، الذي يُعدُّ اللقب الأكبر على مستوى سباقات الصقور في الوطن العربي.

وشهدت فعاليات اليوم الـ15 حضورًا واسعًا من المتسابقين والحضور، عجَّت به قاعات المهرجان، مستثمرين ما تبقى من وقت في متابعة المنافسات، التي ستحسم اليوم الأحد على تحديات 14 شوطًا، ولا تزال تستكمل أشواطها.

وتميَّز الصقار السعودي حسين المري بتسجيله رقمًا استثنائيًّا في سباقات شاهين فرخ، إذ لم يسبق أن شهد مهرجان الصقور تسجيل الرقم من قبل، ممَّا يعطي منافسات المهرجان رونقًا إبداعيًّا على مستوى منافسات الصقور في الجزيرة العربية، والمنطقة بشكل عام، فيما دوَّن نادي الصقور السعودي اسمه بين كبار الرعاة وداعمي هواية تربية الصقور والصيد بها.

وتمكَّن الصقار الإماراتي سالم الهاجري من تسجيل مراكز متقدمة في مسابقة الملواح، فئات الجير، متقدِّمًا في منافسات كأس الملك عبدالعزيز على منافسيه، حاصدًا المراكز الأولى من الترتيب العام لمسابقة (الملواح) الدعو 400 متر، متفوِّقًا في المنافسات على أفراد عائلته من الصقارين، إضافة إلى بقية المشاركين من الخليج والدوليين.

وتستكمل يوم غد الاثنين منافسات الملواح النهائية، حيث يتنافس الصقارون السعوديون والدوليون في الفئات المختلفة للظفر بلقب (بطل كأس الملك عبدالعزيز).