منافس ميسي ومنبوذ الإنتر سلاحا #فلامنغو أمام #الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيعتمد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لـ فلامنغو البرازيلي على العديد من العناصر المميزة في فريقه أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الهلال في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

ويُعد من أهم أسلحة نادي فلامنغو التي سيعتمد عليها جيسوس أمام الهلال هو المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق، الذي عانى كثيرًا بسبب عدم الحصول على فرصة اللعب بصورة منتظمة مع النادي الإيطالي.

وسجل باربوسا هدفين لـ فلامنغو أمام نادي ريفربليت الأرجنتيني في نهائي كوبا ليبرتادورس حيث نجح بشكل عام خلال الموسم الحالي في تسجيل 34 هدفًا وصناعة 11 تمريرة حاسمة.

أما السلاح الثاني لـ فلامنغو فهو الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس، الذي سبق له اللعب مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وتقابل وجهًا لوجه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة في الدوري الإسباني.

وكان جيسوس ونجوم نادي فلامنغو حرصوا على متابعة مباراة الهلال والترجي التونسي بطل إفريقيا التي أُقيمت أمس السبت على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن فلامنغو كان تأهل لكأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة كأس كوبا ليبرتادورس على حساب نادي ريفربليت الأرجنتيني.

ويحاول نادي فلامنغو السير على خطى أندية ساوباولو وإنتر ناسيونال وكورينثيانز من البرازيل بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، خاصة أن نادي كورينثيانز البرازيلي هو آخر فريق مُتوج بالبطولة من أراضي راقصي السامبا.

ويُعد نادي فلامنغو أحد أعرق الأندية في البرازيل، حيث سبق للساحر البرازيلي رونالدينيو أن لعب في صفوفه ولعب من قبل أدريانو نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي الأسبق بقميصه.

وكان جورجي جيسوس تولى تدريب نادي فلامنغو في أول عام 2019، وذلك بعد إقالته من تدريب نادي الهلال في عهد إدارة الأمير محمد بن فيصل.