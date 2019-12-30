مناورة تجهز الاتحاد لمواجهة الفتح

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الفتح، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبدأ مران الاتحاد اليوم بالتركيز على الجانب اللياقي، ثم ركز المدرب الهولندي تين كات على الجوانب الفنية، التي اشتملت على تدريبات خاصة للاعبي كل مركز، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة بين اللاعبين في منتصف الملعب.

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج، في بتحقيق الفوز على الفتح، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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