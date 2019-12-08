منتخبا #السعودية و #البحرين يكسران رقمًا قديمًا بـ كأس الخليج

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخبا السعودية والبحرين في كسر رقم قديم كان مسجلًا في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بداية من خليجي 17 حتى خليجي 23.

وخلال النسخ من خليجي 17 حتى خليجي 23 كان البطل من المجموعة الأولى، ولكن بوصول منتخبي السعودية والبحرين إلى نهائي خليجي 24 وهما من المجموعة الثانية فهذا يعني نجاح المنتخبين في كسر الرقم القديم، حيث سيكون بطل خليجي 24 من المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، أهدر اللاعب سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي فرصة إحراز الهدف الأول للأخضر، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب البحرين في نهائي خليجي 24.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج بالتصميم الجديد لـ كأس الخليج لكرة القدم، وذلك على حساب شقيقه منتخب البحرين اليوم الأحد في النهائي.

وصُمم الشكل الجديد لكأس الخليج الحالي في دولة إيطاليا، ليكون التصميم السادس للكأس منذ انطلاق الدورة الأولى في بطولة الخليج عام 1970.

ويريد الأخضر الفوز بكأس الخليج في تصميمه الجديد للمرة الأولى، وهو الهدف ذاته للمنتخب البحريني في مباراة اليوم.

وسبق للأخضر حصد كأس الخليج في نسخته القديمة ثلاث مرات أعوام 1994 و 2002 و 2003، بينما لم يسبق للمنتخب البحريني الفوز بالبطولة من الأساس.