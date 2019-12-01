منتخب السعودية .. والفوز الـ13 ضد عمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد عمان المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويتصدر منتخب عمان الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب بنقطة واحدة.

السعودية ضد عمان:

ولعب منتخب السعودية ضد عمان 14 مباراة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر في مباراة، وتعادل في أخرى، ويأمل في مواصلة نتائجه المميزة خلال لقاء اليوم.

وكانت مباراة السعودية ضد عمان الوحيدة التي انتهت بالتعادل في عام 2009، وتسببت في تتويج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخه، حيث فاز بعدها بركلات الترجيح بنتيجة 6/ 5.

وشهدت مباريات السعودية ضد عمان تسجيل 35 هدفًا، 28 هدفًا لصالح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فيما اهتزت شباك الأخضر بـ7 أهداف فقط.