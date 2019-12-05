منتخب السعودية .. والفوز رقم 57

المواطن - مروة نبيل

يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره القطري على استاد الجنوب، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

منتخب السعودية

ويدخل منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة قطر اليوم، بهدف تحقيق الفوز رقم 57 في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث سبق وخاض 109 لقاءات، فاز 56 مرة، وتعادل 26 مرة، وهُزم في 27 مواجهة.

ويسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على قطر اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، حيث يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد واللاعبين لتحقيق لقب خليجي 24.

تاريخ مواجهات المنتخبين

ولعب منتخب السعودية ضد قطر 39 مباراة من قبل في جميع البطولات، وكانت الغلبة لصالح الأخضر، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة.

وخيم التعادل على نتيجة 15 مباراة بين المنتخبين في جميع البطولات، فيما هُزم الأخضر في 7 مواجهات فقط، وذلك قبل مباراة السعودية ضد قطر اليوم.

وشهدت مباريات السعودية ضد قطر تسجيل 81 هدفًا، 52 منها لصالح الأخضر، فيما استقبل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 29 هدفًا، ويُعد الأسطورة ماجد عبدالله هو هداف مواجهات المنتخبين برصيد 7 أهداف.