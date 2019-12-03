منتدى الإعلام السعودي يستعرض تحديات التليفزيون التقليدي

المواطن - الرياض

انطلقت جلسات اليوم الثاني من منتدى الإعلام السعودي بجلسة بعنوان “هل تُقصي المشاهدة المدفوعة نظيرتها التقليدية؟”.

شارك في الجلسة بيار الضاهر، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال، ونبيل الخطيب رئيس قناة بلومبرغ الشرق، وعبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون سابقاً، ورضا الحيدر رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً.

أدار الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من جلسات منتدى الإعلام السعودي، الإعلامية نجوى عسران.

وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها التلفزيون في ظل تنامي بدائل المشاهدة عبر الوسائل الرقمية، والتوقعات المستقبلية من خلال بدائل التلفزيون التقليدي في المرحلة الرقمية، وإلى أين تتجه اقتصاديات صناعته في وقت تتوالد التقنية فيه بسرعة متناهية وتصبح “المشاهدة” أكبر تحديات التأثير، وبالتالي صمود أو أفول المشاهدة التقليدية وحضور العالم الرقمي.