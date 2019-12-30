منح الاعتماد المؤسسي لثلاث منشآت طبية للتجمع الصحي بالقصيم
بهدف رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات المُقدمة

منح الاعتماد المؤسسي لثلاث منشآت طبية للتجمع الصحي بالقصيم

2019/12/30
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الاثنين، الاعتماد المؤسسي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، ممثلة بمستشفى بريدة المركزي ومستشفى الرس العام ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، وذلك بعد تطبيق معايير ولائحة الاعتماد المؤسسي وقواعدها التنفيذية.

ويأتي حصول التجمع الصحي على هذا الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ليضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حققها التجمع خلال الآونة الأخيرة، والتي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة.

وأكد التجمع الصحي بالقصيم أن الاعتماد المؤسسي للهيئة يضمن توفر وتسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب، بما في ذلك مشاركة الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب وخلق بيئة تعليمية متميزة للمتدربين مبنية على أسس التعليم الطبي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

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