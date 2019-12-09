منصور بن مشعل ينتظر الضوء الأخضر من جروس

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي، الضوء الأخضر من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي من أجل ضم صفقة هامة للراقي في يناير.

وتُشير التقارير إلى أن جروس اتفق مع الأمير منصور بن مشعل على ضم صانع ألعاب بشكل ضروري للأهلي، لكن المشرف على الكرة ينتظر الضوء الأخضر من جروس لمعرفة رغبته حول شرائه من أوروبا أو من قارة أمريكا اللاتينية.

وكان جروس وضع أنظاره مؤخرًا على ضم المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري، والتونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك.

من ناحية أخرى، كشف أحد الإعلاميين الرياضيين السر وراء الأزمة الكبرى التي يُعاني منها النادي الأهلي بعد الخلاف الذي ظهر مؤخرًا بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الجماز في تصريحاته لقناة 24 الرياضية إن ضعف الإدارة وعدم وجود كلمة قوية من رئيس النادي هي السبب والسر وراء الخلاف مع المشرف الأمير منصور بن مشعل.

وأضاف الجماز: عادة ما يكون رئيس النادي هو صاحب القرار لكن ما يحدث في الأهلي هو العكس، الأمير منصور هو صاحب الكلمة ورئيس الأهلي لا يتحدث، ربما أتفهم أن الأمير منصور يمارس دوره كرئيس بسبب عدم نجاحه في الانتخابات لاشتراطات معينة.

وتابع الجماز: ما يحدث الأهلي حدث في النصر بتعيين عبد الرحمن الحلافي مشرفًا على الفريق الأول بالنصر بعد عدم نجاحه في انتخابات الرئاسة بالنادي.