منع دنيا باطما من مغادرة المغرب بسبب الابتزاز

المواطن - متابعة

أمرت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، بإحالة الفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، جنوب المغرب، على خلفية حسابات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة المغربية لهما تهمة “الابتزاز والتشهير بالفنانين”، على خلفية تورطهما في ملف يحمل اسمًا إعلاميًّا مغربيًّا هو “عصابة حمزة مون بيبي”.

واستدعت فرقة النخبة في الشرطة المغربية، الخميس الماضي، في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، المغنية باطما، بعد دخولها مباشرة إلى المغرب، قادمة برفقة زوجها من البحرين.

وحجزت السلطات المغربية جواز سفر دنيا باطما، كما أخضعت الشرطة هاتفها المحمول للفحص التقني.

وأجرت الشرطة المغربية مواجهات بين ابتسام، شقيقة دنيا، مع أطراف أخرى في القضية، المتفاعلة إعلاميًّا مغربيًّا.

وأكدت دنيا باطما للشرطة المغربية أن لا علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب “حمزة مون بيبي”، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت “العربية”.

وتبحث الشرطة المغربية في ملف حساب “حمزة مون بيبي”، على خلفية شكوى رسمية، ترتبط بالقانون الجنائي المغربي، وهي “تكوين عصابة إجرامية”، و”الابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص”، و”السب والقذف والطعن في العرض والشرف”، و”تلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية”.

وأبلغت الشرطة المغربية دنيا باطما أنها ممنوعة من مغادرة التراب المغربي.

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