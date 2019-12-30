منقية الدوسري تحقق المركز الأول لفئة “شلفا ولي العهد”

المواطن - واس

حصلت منقية مجعد فهد محمد الدوسري على المركز الأول في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد)، فيما خطفت منقية هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المركز الأول لفئة (50 سيف الملك).

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام بالصياهد 120 كيلومترًا شرق الرياض، شهد اليوم الاثنين انطلاقة مسابقات “الجمل”، حيث استعرضت 20 منقية لون (الشقح) أمام لجان التحكيم، منها 8 منقيات في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد)، و12 في فئة (50 سيف الملك).

وجاءت انطلاقة مسابقات جمل (الشقح) وسط حضور جماهيري كبير، أشعل المدرجات بالأهازيج والتشجيع .

وفيما يلي اسماء الملَّاك الفائزين في لون (الشقح) بفئة (شلفا ولي العهد) وهم

1- مجعد فهد محمد الدوسري

2- محمد نايف وليد بن شوية

3- جدعان مسلم جدعان بن شوية

4- سيف عبدالله سيف الشلوي

5- فيصل غزاي العتيبي

6- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري

7- محمد محماس القريشي السبيعي

8- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري .

واسماء الفائزين في فئة (سيف الملك) هم :

1- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- سيف عبدالله سيف الشلوي

4- فايع ناصر محمد المحياني

5- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري

6- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي

7- بجاد نجر عبدالله العصيمي

8- حامد بشير ملاعب العنزي

9- حشيفان مناحي محمد البقمي

10- غازي عامر عايض العتيبي .

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