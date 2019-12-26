من الذاكرة .. نجوم تألقوا بكأس ولي العهد للفروسية

المواطن - محمد سمعه

شهد الميدان السعودي عددًا من الأسماء المميزة الفائزة بكأس ولي العهد من خلال سنواتها المنصرمة، وذلك قبل انطلاق المسابقة بعد غد السبت تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسينطلق السباق في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بداية من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويعد البطل غلاب لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير أول من استفتح البطولات في أول عام وضعت فيه الكأس 1387هـ.

من يملك أكثرية الفوز بلقب الكأس ؟

واعتلى الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائمة الإسطبلات السعودية بأكثرية الفوز بكأس ولي العهد، منذ انطلاقتها عام 1387 هجرية بواقع 24 مرة.

وفي السياق ذاته، يأتي الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المرتبة الثانية من ناحية عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد.

وسجلت بعض الخيول حضورها لمرة واحدة، وهي أنيس للأمير أحمد بن سلمان، ومفيدة لفنجال الشيباني مع المدرب هلال الشيباني التي تعد أول من فاز من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه البطولة الغالية في عام 1997م.

وكان الجواد سيف الرياض انضم في عام 2016 “ابرمنت” لتركي بن مهدي العامري في نفس العام إلى قائمة الأبطال بحصوله على الجائزة مع الخيال لويس موراليس والمدرب مهدي العامري.

وشهد عام 2019، فوز الجوادين النشاص لحسن عيسى البوعينين بجائزة الإنتاج مع المدرب عبدالرحمن الشافي والخيال مشاري العيسى.

تفاصيل الحفل السنوي

ومن المقرر أن يشهد الحفل أكثر من 30 فعالية متنوعة إضافة لوجود برامج ثقافية وترفيهية مع عروض فنية وسحوبات وجوائز.

وتشمل جوائز الحفل السنوي جوالات وجوائز مالية وعينية إضافة إلى أن الجائزة الكبرى للفائز ستكون سيارة.

وتُقام الفعاليات المصاحبة للحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية في ست مناطق هي كالتالي: ” منطقة المدهال، منطقة النخيل، منطقة الملقا، منطقة المشراق الجنوبي، منطقة المشراق الشمالي، منطقة الفود تراك”.

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