من الرياض .. خبر سار يُريح عشاق الاتحاد بعد الغضب

المواطن - محمد سمعه

يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد حاليًا برئاسة أنمار الحائلي اجتماعًا هامًا في الرياض مع نواف المقيرن رئيس النادي الأسبق وعدد من الشخصيات الاتحادية لبحث حل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بسبب تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة.

وقال الحساب الرسمي لـ برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر إن الاجتماع مُقام في الرياض من أجل دعم إدارة أنمار الحائلي بالصفقات المهمة للفريق مع إعادة ترتيب الصفقات والتدقيق على اختيار العناصر المناسبة للفريق الاتحادي وتقديم الدعم المالي المناسب للفريق الأول.

#عاجل "خاص".. اجتماع في الرياض بين أنمار الحائلي ونواف المقيرن وشخصيات اتحادية.. وصفقات لتدعيم الفريق في الفترة الشتوية لإعادة #الاتحاد لمكانه الطبيعي.#الدوري_مع_وليد — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 19, 2019

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي محمد البكيري رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، بعد هزيمة الاتحاد القاسية أمس الخميس برباعية أمام الفيحاء بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلًا: رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، إن لم يكن لكم في مرحلة كهذه تحرك وكلمة وموقف، في ناديكم ومع أعلى سلطة رياضية لاختيار خارطة طريق إصلاحية لعميد الأندية.

وأضاف البكيري: إذا لم يكن لكم دور فاذهبوا إلى جحيم التاريخ غير مأسوف عليكم.

وبعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، رفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العميد عند 12 نقطة فقط في المركز الثالث عشر.

من ناحية أخرى، ظهرت علامات الحزن والحسرة على رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي بعدما اهتزت شباك فريقه بالهدف الثالث ضد الفيحاء.

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