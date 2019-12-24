من موعد الإصدار إلى السعر.. إليك تسريبات Galaxy S11

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تتشكل الفئة الجديدة من هاتف Samsung Galaxy S11 لتكون قوية بعدد كبير من المميزات والمواصفات، حيث سيُطرح بتقنية الجيل الخامس لكن هناك أمر يجب وضعه في الحسبان، وسيأتي بـ 3 أحجام Galaxy S11 ، S11 Plus ، S11 Pro إليك أبرز التكهنات والتسريبات:

1- أحجام الشاشة المتوقعة:

Galaxy S11، يأتي بـ : 6.2 بوصة أو 6.4 بوصة

Galaxy S11 Plus: يأتي بـ : 6.7 بوصة

Galaxy S11 Pro: يأتي بـ : 6.9 بوصة

من المتوقع أن تأتي جميع هواتف Galaxy S11 بجوانب منحنية، على عكس هاتف Galaxy S10E لعام 2019 ، والذي كان به شاشة مسطحة.

2- موعد الإطلاق:

يتكهن البعض أنه سيصدر في أي وقت بين 11 و18 فبراير 2020.

3- المعالج:

سيستخدم Galaxy S11 معالج Snapdragon 865 القوي بنسبة 99.9%.

4- الجيل الخامس:

سيكون جهاز Galaxy S11 جاهزًا لشبكة الجيل الخامس، إلا أنه لن يتمكن كل هاتف من الوصول إليها؛ حيث ستتمكن المدن والبلدان التي تعمل بتقنية 4G فقط من استخدام شبكات 4G.

5- الكاميرا:

تأتي بدقة 108 ميغابكسل بـ 4عدسات، يمكن أن تخرج من السطح،وهو أمر يقلق البعض؛ حيث تكون أكثر عرضة للكسر.

عدسات بـ zoom 5X.

كاميرا زاوية واسعة جدا

كاميرا أمامية أحادية الفتحة.

6- الشاشة:

120Hz عرض AMOLED، سيؤدي ذلك إلى جعل الرسوم المتحركة والتمرير أكثر سلاسة من معدل التحديث القياسي البالغ 60 هرتز الموجود الآن، لكن هذا يعني استهلاك كبير للبطارية.

7- البطارية:

تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

8- قارئ البصمات:

سيأتي على الشاشة، مع دقة وسرعة وراحة مناسبين للاستخدام.

9- Android 10:

كل هاتف من سامسونغ في 2020 سيعمل على نظام Android 10 و One UI 2 الخاص بالشركة، والذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر وهو متاح الآن في مرحلة تجريبية.

10- السعر:

ستكسر السلسة سعر 1000 دولار، يمكنك أيضًا إنفاق المزيد إذا اخترت طرازًا ذا مساحة تخزين أكبر.

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