نايف الحجرف يخلف الزياني والقمة الخليجية القادمة في #البحرين

نايف الحجرف يخلف الزياني والقمة الخليجية القادمة في #البحرين

2019/12/10
الساعة 5:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وافق قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التي عقدت اليوم في الرياض على تعيين الاقتصادي الكويتي نايف الحجرف، أمينًا عامًا لمجلس التعاون خلفا للدكتور عبداللطيف الزياني.
وسيشغل الحجرف المنصب الجديد اعتبارًا من شهر إبريل المقبل، كما وافق المجلس على عقد القمة الخليجية المقبلة في مملكة البحرين.

وشغل الحجرف عدة مناصب من بينها وزير المالية في الكويت كما كان في السابق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض، كما عين الدكتور نايف وزيرًا للمالية، ووزيرًا للتربية والتعليم العالي.

وعلاوة على ذلك، كان الدكتور نايف مستشارًا ماليًا في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط،  كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول، بالإضافة إلى ذلك، كان الدكتور نايف نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، ودكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هال.

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نتمنى التوفيق

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