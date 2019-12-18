من يضيف نجمة جديدة في السوبر الإيطالي بالرياض ؟

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي بالرياض التي يحتضنها استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

كأس السوبر بالرياض

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، فيما يلعب فريق لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من الوصول إلى نهائي كأس السوبر 14 مرة في تاريخه، ونجح في التتويج باللقب 8 مرات من قبل، ويطمح لإضافة النجمة التاسعة في حالة فوزه بلقب السوبر الإيطالي بالرياض.

على الجانب الآخر، شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 7 نهائيات بكأس السوبر، وتمكن من تحقيقه 4 مرات من قبل، ويأمل الفوز على يوفنتوس في السوبر الإيطالي بالرياض لإضافة نجمة جديدة.