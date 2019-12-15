من يكون بديل جوارديولا في #مانشستر_سيتي ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أيام المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مع النادي أصبحت معدودة، وذلك في ظل تراجع نتائج السيتي بالفترة الأخيرة في مباريات البريميرليج.

وأشارت العديد من التقارير الصحافية الإنجليزية إلى وجود نية من قبل إدارة مانشستر سيتي للتعاقد مع المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي لتدريب السيتزنس في حال قرر جوارديولا الرحيل.

وكثيرًا ما ارتبط اسم جوارديولا بالانتقال لـ نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي عن انفراد ليفربول بصدارة البريميرليج: في عام 2016 كان يجب عليك الوصول إلى النقطة رقم 85 لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن الآن يجب عليك الحصول على 100 نقطة لكي تفوز باللقب.

وأضاف جوارديولا: مانشستر سيتي قدم البريميرليج هدية لليفربول بسبب خسارتنا للنقاط، والآن جميع الفرق تعلم أن السيتي مطالب بالوصول إلى 100 نقطة لضمان الحصول على الدوري الإنجليزي.

وتابع جوارديولا: الناس يقولون إن مانشستر سيتي ليس في أفضل حال وهذا صحيح، ربما السيتي يدفع ثمن نجاحاته في الموسم الماضي