مهدية الثقفي وكيلة لعمادة شؤون المكتبات بجامعة #الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أصدر مدير جامعة الباحة قراراً بتكليف الدكتورة مهدية صالح الثقفي بالعمل وكيلة لعمادة شؤون المكتبات، بالإضافة إلى عملها مشرفة على إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

الدكتورة الثقفي حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في المناهج وطرق التدريس، حيث تولت العديد من المهام داخل الجامعة، وعملت وكيلة لعمادة السنة التحضيرية، مكلفة بأعمال وكيلة عمادة كلية الحاسب، ومشرفة التعليم الإلكتروني، ومنسقة الجودة بكلية التربية، ومنسقة إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

كما عملت مساعدة مشرف إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، ومساعدة مشرف مركز الجودة والتميز للاستشارات، ومشرفة إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وهي أول إدارة تمكن قيادتها من العنصر النسائي بجامعة الباحة وفق رؤية 2030، إلى أن تم تعيينها وكيلة لعمادة شؤون المكتبات “شطر الطالبات” بالإضافة لعملها بتلك الإدارة.

ونشرت الثقفي العديد من البحوث في المجالات العلمية والمشاركات داخل المملكة وخارجها.