مهرجان الإبل يحدد موعد إغلاق التسجيل بجوائز النسخة الرابعة
طالبت بالمسارعة في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

مهرجان الإبل يحدد موعد إغلاق التسجيل بجوائز النسخة الرابعة

2019/12/29
الساعة 12:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، عن إغلاق باب التسجيل في أشواط جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، يوم الأحد 5 يناير 2020م، الموافق 10 جمادى الأولى 1441هـ.

وتشتمل استمارة التسجيل على العديد من المعلومات، وبيانات المالك، وأبرزها كلمة سر للمالك، والاسم كاملاً، ورقم الهوية، أو جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والجنسية، والمناطق الجغرافية، ونوع المالك إلى جانب البريد الإلكتروني والتفاصيل البنكية.

وطالبت اللجنةُ المنظمةُ، الراغبِينَ في المشاركة، المسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن، عبر الرابط التالي: (هنا).

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