مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بـ صفّوح نعماني

المواطن - واس

يكرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الإفتتاحية في مارس 2020، المصور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي صفّوح نعماني (1926 – 2016) ، ويعرض المهرجان للجمهور للمرة الأولى فيلماً تسجيلياً نادراً له عن رحلة الحج من إنتاج سنة 1963م، أضافة إلى عرض فيلم يدمج لقطات سينمائية لمدينة جدة لم يسبق عرضها اتخذت بكاميرا المصوّر الشخصية في الفترة بين 1954 إلى 1968.

وأوضح مدير المهرجان محمود صباغ, أن اكتشاف فيلم متكامل الأركان والصناعة يعود تاريخ إنتاجه إلى عام 1963 ، ويضيف عنصراً أصيلاً لقصة السينما السعودية عبر إضافة فيلم يندرج ضمن سلسلة الأفلام التأسيسية, مشيراً إلى أن فيلم “الحج الى مكة” الذي صُوّر بتصريح رسمي في موسم حج 1963، هو فيلم تسجيلي ملوّن مدته 35 دقيقة، جيّر فيه المصوّر خبرته في معرفة أدق تفاصيل مكة المكرمة الجغرافية ليقدّم وثيقة محلية غير استشراقية لرحلة قدوم الحجاج الى مكة المكرمة، تميزت بالمشاعر الإنسانية، وبالتركيز على التقاط المناظر الطبيعية والجمالية وإبراز المناسك الدينية مؤكداً أنه لم يسبق أن عرض الفيلم من قبل سوى في عروض خاصة او محدودة.

ويقدم المهرجان للجمهور لأول مرة بانوراما سينمائية عن مدينة جدة تتراوح تواريخ تصويرها من عام 1954 إلى 1968، تعود للمجموعة الفيلمية الخاصة بالمصوّر نعماني، التي صورها بكاميرات 16 مللم شخصية، وهي تنطوي على مشاهد نادرة توثق تاريخ التحولات العمرانية والحضرية التي عاصرتها المدينة خلال عقديّ الخمسينات والستينات الميلادية، لافتاً إلى أنه تم تحميض وترميم خمسة شرائط خام تعود للمصوّر نعماني، في أحد مراكز الأتمتة في ميونخ بألمانيا، ومن ثم قامت إدارة المهرجان بتنسيقها ودمج مختاراتها في فيلم قصير تتراوح مدته نصف الساعة، سوف يكون جاهزًا للعرض أمام الجمهور للمرة الأولى في مارس القادم.

تابعنا على