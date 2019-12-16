مهرجان الصقور يدخل غينيس للمرة الثانية بـ 2350 صقرًا
حطم الرقم القياسي للنسخة السابقة

مهرجان الصقور يدخل غينيس للمرة الثانية بـ 2350 صقرًا

2019/12/16
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

سجل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في نسخته الثانية التي تقام في ملهم شمال مدينة الرياض، رقمًا قياسيًّا جديدًا ليدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مرة أخرى، بعد أن بلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته 2350 صقرًا لهذه النسخة، محطمًا الرقم القياسي السابق للمهرجان الذي حققه العام الماضي بـ1723 صقرًا.

وتسلّم شهادة الإنجاز اليوم الاثنين نادي الصقور السعودي، التي منحت للمهرجان كونه أكبر بطولة من نوعها في العالم بعدد صقور مشاركة بلغ 2350 صقرًا.

وينظم نادي الصقور السعودي مسابقة الملواح، والتي يقطع فيها الصقر مسافة أربعمائة متر نحو الشخص الملواح، مسجلًا أسرع توقيت، في حين تقسم المسابقة على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة بالسعوديين وأخرى للدوليين، بالإضافة مسابقة مزاين الصقور.

يذكر أن المهرجان يختتم مسابقاته يوم غدٍ الثلاثاء بعد 17 يومًا من المنافسات بين الصقارين من داخل المملكة وخارجها والذين تنافسوا على جوائز المهرجان التي تجاوزت 21 مليون ريال.

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