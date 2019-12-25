مهند علي .. اسم قريب من زعيم آسيا والرد مُفاجئ

المواطن - محمد سمعه

تردد في الآونة الأخيرة اسم اللاعب العراقي مهند علي، مهاجم نادي الدحيل القطري، من أجل الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير إخبارية قالت: إن الهلال قرر التخلص من السوري عمر خربين في الميركاتو الشتوي؛ بسبب هبوط مستواه، إضافة إلى رغبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في التعاقد مع مهند علي الذي قدم مستوى جيد مع المنتخب العراقي ببطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين الأخيرة التي أُقيمت في قطر.

وفي رد مفاجئ أكدت تقارير إعلامية على أن إدارة الهلال لم تفكر على الإطلاق في التعاقد مع المهاجم مهند علي ليكون بديلًا للاعب السوري عمر خربين خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن إدارة الهلال سارت على خطى جماهير أزرق العاصمة التي رفضت بالإجماع فكرة قدوم مهند علي للعب في صفوف زعيم آسيا، مضيفًا أن الإبقاء على عمر خربين سيكون أفضل.

وقيل: إن مهند علي طلب من إدارة الدحيل القطري فسخ العقد بالتراضي في يناير من أجل الانضمام لصفوف الفريق الهلالي.

وسجل مهند علي هدفًا واحدًا مع المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، حيث ودع منتخب العراق البطولة من دور نصف النهائي، بالخسارة أمام المنتخب البحريني بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن مهند علي المُلقب بـ”ميمي” انضم إلى صفوف فريق الدحيل في صيف 2019 قادمًا من نادي الشرطة العراقي، ورغب في الرحيل عن الدحيل بسبب قلة المشاركة مع الفريق القطري.

وخاض مهند علي فقط مع الدحيل منذ الانضمام له 263 دقيقة لعب في الدوري القطري.

وسبق لـ مهند علي صاحب الـ19 عامًا اللعب في صفوف نادي القوة الجوية العراقي والشرطة العراقي.

وبعد تردد اسم مهند علي، قيل مؤخرًا: إن الهلال مهتم أيضًا بالتعاقد مع الحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد ليكون بديلًا للحارس عبدالله المعيوف الذي كثرت أخطاؤه مؤخرًا مع أزرق العاصمة.

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