مواجهات نارية بـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16، عن مواجهات نارية بالبطولة حيث أُقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16 عن المواجهات والتي جاءت كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني. مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني. أتالانتا الإيطالي ضد فالنسيا الإسباني. ليفربول الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني. يوفنتوس الإيطالي ضد ليون الفرنسي. توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني. تشيلسي الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني. نابولي الإيطالي ضد برشلونة الإسباني.

وبعد الكشف عن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16، ستُقام مباريات الذهاب على أراضي الفرق الصاعدة للثمن النهائي من المركز الثاني أيام 18 و 19 و 25 و 26 فبراير، بينما تُقام مباريات الإياب أيام 10 و 11 و 17 و 18 مارس على ملاعب الفرق الصاعدة للثمن النهائي من المركز الأول.

وأعطت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16، الفرصة لفريق ليفربول للعودة إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد للعب عليه من جديد، خاصة أن هذا الملعب هو من شهد تتويج ليفربول بنسخة دوري أبطال أوروبا عام 2019 على حساب نادي توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد أحرزها المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي.

وحضر قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16، النجم التركي حامد ألتنتوب لاعب بايرن ميونيخ الألماني وغلطة سراي التركي الأسبق.

وبعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16، من المقرر إقامة المباراة النهائية لنسخة دوري أبطال أوروبا 2020 في مدينة إسطنبول التركية.

يذكر أن إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسساتية بنادي ريال مدريد أبدى اندهاشه من مواجهة فريقه لنادي مانشستر سيتي بعد إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور 16، حيث أبدى علامات الاستغراب فور الكشف عن اسم مانشستر سيتي أمام الريال.