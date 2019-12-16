مواجهات وإطلاق رصاص كثيف في #بيروت

المواطن - متابعة

اندلعت مواجهات، مساء أمس الأحد، بين متظاهرين لبنانيين وقوى الأمن، عند أحد مداخل البرلمان وسط العاصمة بيروت، وذلك عشية الاستشارات النيابية التي من المفترض أن يتم خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة.

وبحسب “سكاي نيوز”، شهد محيط جسر الرينغ في العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق نار كثيف، فيما حاول مناصرو حركة أمل وحزب الله اقتحام ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت إلا أن القوى الأمنية تتصدى لهم.

وفي تغريدة لقوى الأمن أشارت إلى أنها استمرت بضبط النفس لمدة ساعة ونصف الساعة وهي تتعرض للاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية، منها ما هي صنع يدوي وتحتوي على كرات صغيرة من قبل المندسين؛ مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوفها؛ فأعطت الأوامر لعناصر مكافحة الشغب باستعمال القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المعتدين.

وكان الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين قد تجمعوا، الأحد، خارج مجلس النواب في العاصمة بيروت، بعد أنباء عن إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة.