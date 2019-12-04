مواجهة سعودية مرتقبة في كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

يسير فريقا الاتحاد والشباب بشكل مميز في منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح كل منهما لتحقيق لقب البطولة العربية.

وأجريت منافسات قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في العاصمة الرياض، اليوم، وأسفرت عن مواجهة الشباب لفريق الشرطة العراقي، ويلعب الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي.

وتنتظر الجماهير مواجهة سعودية خالصة في كأس محمد السادس، حيث سيلتقي الاتحاد والشباب في الدور نصف النهائي، في حالة تجاوزهما عقبة أولمبيك أسفي المغربي والشرطة العراقي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة المشوار في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أملًا في التتويج باللقب ومصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للتأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خاصة أنه يُقدم أداء مميزًا في النسخة الحالية.