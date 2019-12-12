مواجهة يونانية تركية بالمقاتلات فوق بحر إيجة

المواطن - متابعة

قالت تقارير صحفية إن ما يقرب من 38 مقاتلة يونانية فاجأت الطائرات التركية الحربية بطلعة جوية مفاجئة لتراقب تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة حسبما ذكر موقع “باتراتورا” اليوناني.

ونقلت شبكة سبوتنيك الروسية عن الموقع اليوناني عن مصدر في القوات الجوية اليونانية، قوله إن المقاتلات التركية، فوجئت عندما رأت هذا القدر من الطائرات اليونانية، وقال الموقع إن القوات الجوية اليونانية رصدت تحركات كبيرة لطائرات تركية، تتكون من 18 مقاتلة “إف-16” وقاذفتين من طراز “ترمينيتور إف-4إي”.

وأوضح الموقع أن 38 مقاتلة يونانية من نوع “إف -16” انطلقت من قواعد “نيا أنخيالو” شرقي اليونان، وقاعدة “سودا” شمال غربي جزيرة كريت، و”ميراج-2000-5″ انطلقت من قاعدة “تاناغرا” جنوب شرقي اليونان.

ونفذت المقاتلات اليونانية عملية عسكرية كان هدفها مراقبة التحركات التركية فوق بحر إيجة، وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت في وقت سابق، ما أطلقت عليه تفاصيل “الصفقة السرية”، التي دفعت ليبيا للموافقة على مذكرة التفاهم التركية، التي تحدد مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط.