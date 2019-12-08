مواطنة تشكو حساب المواطن : 100 ريال فقط دعم لأبنائي!

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مواطنة بشأن حصول أبنائها القصر على دعم من البرنامج بقيمة 100 ريال فقط.

وقال حساب المواطن ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين، مساء اليوم الأحد: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

في سياق آخر، لم يعد يفصلنا سوى 48 ساعة، على إيداع الدعم للدفعة الـ25 من حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ25 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.