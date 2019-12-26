مواطنون وهواة يوثقون الكسوف الحلقي في الأحساء

المواطن - واس

وثق جموع من المهتمين والهواة والمصورين وطلاب الجامعة من المواطنين والمقيمين العرب والأجانب، عند شروق شمس اليوم، ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس في الأحساء؛ من خلال تواجدهم في جبل الأربع شرق مدينة الهفوف وجبل الشعبة شرق مدينة المبرز، مصطحبين معهم النظارات المخصصة والأجهزة والأدوات الخاصة بالتصوير والتوثيق والرصد.

ويعد كسوف الشمس الحلقي ظاهرة نادرة لم تحدث منذ 97 عاما؛ لذا فقد لاقى هذا الحدث الكوني النادر اهتماما كبيرا من قبل الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والإعلاميين، ومن قبل المهتمين والهواة والمصورين والطلاب.

وكانت مدينة الهفوف بالأحساء؛ أول منطقة مأهولة بالسكان واقعة في الخط المركزي لمسار الكسوف، حيث تمكن الراصدون والموثقون من رؤية الكسوف الحلقي مع شروق الشمس لمدة دقيقتين و59 ثانية.

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