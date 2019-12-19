مواطن مصري يقاضي شركة الكهرباء بسبب حمار
بعد مقتل حماره بصعقة كهربائية

مواطن مصري يقاضي شركة الكهرباء بسبب حمار

2019/12/20
الساعة 1:17 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
0
طباعة
المواطن - متابعة

حرر مواطن بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، محضرًا ضد شركة الكهرباء يتهمها فيه بالتسبب في مصرع حماره صعقًا عن طريق أحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وكان مديرية الأمن بمحافظة المنوفية، قد تلقت إخطارًا يفيد بتقدم مواطن مقيم بقرية دراجيل التابعة للمركز، بتحرير محضر ضد شركة كهرباء المنوفية، بتهمة الإهمال والتسبب في موت حماره بسبب صعقه من عمود كهرباء به أسلاك عارية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة ما تسبب في إحداث تجمعات مياه بالشوارع الرئيسية.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • حمار كاد يسبب أزمة في دوري أبطال أوروبا
    •
  • فيديو طريف.. عريس يحضر حفل زفافه على ظهر حمار
    •
  • دور للضيافة تدشن فندق مطار الرياض تحت علامة ماريوت التجارية
    •
  • فيديو مثير .. حمار ينهق بصوت غريب
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :