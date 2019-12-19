مواطن مصري يقاضي شركة الكهرباء بسبب حمار

المواطن - متابعة

حرر مواطن بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، محضرًا ضد شركة الكهرباء يتهمها فيه بالتسبب في مصرع حماره صعقًا عن طريق أحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وكان مديرية الأمن بمحافظة المنوفية، قد تلقت إخطارًا يفيد بتقدم مواطن مقيم بقرية دراجيل التابعة للمركز، بتحرير محضر ضد شركة كهرباء المنوفية، بتهمة الإهمال والتسبب في موت حماره بسبب صعقه من عمود كهرباء به أسلاك عارية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة ما تسبب في إحداث تجمعات مياه بالشوارع الرئيسية.

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