مواطن يبلغ عن وافد مخالف وكلنا أمن يتجاوب

المواطن - الرياض

أبلغ مواطن عن وافد يستخرج إقامة للوافدين من العمالة المنزلية دون إجراء الكشف الطبي الإجباري على الوافدين.

وفي التفاصيل: قام مواطن بإبلاغ حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” عن وجود أستوديو تصوير يعرض عامل وافد به استخراج إقامة للوافدين دون كشف طبي، ليتساءل عن نظامية ذلك التصرف.

وتفاعلت الجوازات مع تغريدة المواطن، مؤكدة أنه يلزم إجراء فحص طبي لإتمام إصدار الإقامة، ليوضح المواطن أن الوافد يتجاوز ذلك بطريقته الخاصة ويستخرج الإقامة دون فحص طبي.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها ليست جهة ضبط، وبإمكان المواطن رفع بلاغه عبر تطبيق “كلنا أمن” أو بالاتصال على رقم 999، وتفاعل حساب كلنا أمن مع البلاغ، موضحًا أنه يمكن رفعه للدوريات للأمنية وسيتم عمل اللازم.