مواطن يحرق إطارات بملعب العكرة لمنع الشباب من الرياضة

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا شباب قرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال بسبب قيام أحد المواطنين “تحتفظ الصحيفة باسمه” بأعمال تخريبية في أحد الملاعب الرياضية للشباب في القرية دون معرفة الدوافع، مسببًا لهم الضرر المباشر أثناء لعبهم لكرة القدم في هذا الملعب الذي يمثل المتنفس الوحيد بالنسبة لهم.

– حرق إطارات:

وقال علي عكور لـ”المواطن” إن فريق قرية العكرة الرياضي هو من الفرق المسجلة ضمن فرق الأحياء بمكتب الفرق بالحد الجنوبي والذي يشرف عليه اتحاد الرياضيات المجتمعية ونحن نعاني منذ ما يقارب العام من شخص وأولاده من ممارسة شتى أنواع التنكيل والضرر على الملعب الذي أنشئ في الشمال الشرقي من القرية حيث يقوم هذا الشخص بحرق إطارات المركبات بشكل يومي بعد صلاة العصر مستهدفًا مرتادي الملعب وأيضًا رمي مخلفات المواشي وقطع من الحديد والزجاج في الملعب دون معرفة الأسباب أو وجه حق ناهيك عن استخدام البنزين والديزل في إحراقها.

– دعم الرياضة:

وقال عبدالله حسن عكور: “لقد تعرضنا للأذى من هذا الشخص بشتى أنواعها وأصبحنا نستخدم الكمامات وذلك بسبب عوادم الحريق اليومية، علمًا بأن هذه الأرض ليست ملكًا له وقد قمنا سابقًا بأخذ الإذن المباشر من صاحب الأرض ووضعها كملعب ومتنفس للشباب ونستغرب هذا التصرف منه بدلًا من الدعم والتشجيع لشباب قريته.



– أمراض مزمنة:

فيما أضاف عبده يحيى عكور بقوله: “إن هذا الدخان المتصاعد بشكل يومي من جوار الملعب سبب لنا التهابًا في الصدر بل إنه يتكرر سقوط أحد الشباب بشكل شبه يومي على الأرض بسبب معاناته البعض من الربو والحساسية المزمنة”.

– الجهات المعنية:

وقال شباب القرية إنهم تقدموا بشكوى لعدة جهات ذات العلاقة ومنها محافظة الطوال والشرطة والدفاع المدني والبلدية وجميعها عاينت وشخصت على الواقع وحررت محضرًا بذلك ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء لوقف هذه الممارسات العبثية وحماية الشباب في ظل تجاهل الجهات ذات العلاقة لمعاناتنا حيث إن عدد اللاعبين أكثر من 50 شابًا يمثلون عدة فرق من مختلف الأعمار..

– مناشدة:

وناشد أولياء أمور الشباب أمير المنطقة ونائبه عبر التدخل لإيقاف هذا الشخص من القيام بالأعمال العبثية والتخريبية وحماية أبناء وشباب القرية من تسلط وعدوان هذا الشخص في ظل عدم استجابة الجهات المعنية إلى الشكوى المقدمة لهم مسبقًا.

” المواطن” تحتفظ بأوراق ومستندات والمحضر المشترك من قبل الجهات المعنية.

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