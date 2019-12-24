مواطن يكشف مواقع ظهور الفقع في حفر الباطن
بالقرب من مركز سماح 80 كيلو غرب المحافظة

مواطن يكشف مواقع ظهور الفقع في حفر الباطن

2019/12/24
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كشف المواطن الحميدي الدهمشي، عن مواقع ظهور الفقع بالقرب من محافظة حفر الباطن.

وقال الدهمشي في تصريحات إلى “المواطن“: إن الفقع تم بيان ظهوره بالقرب من مركز سماح 80 كيلو غرب حفر الباطن، وموقعه محدود، ناصحًا أهالي المحافظة بعدم الذهاب للموقع لصغر حجمه، ولكنه سيكبر بعد أسبوعين تقريبًا.

وفي تصريح سابق إلى “المواطن” بيّن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي: أن أهل البادية وهواة الفقع يحسبون لظهوره بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.

يُذكر أن موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع، بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.

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