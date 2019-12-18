مواعيد التسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

تنبيهات هامة:

اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم هو متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية، علمًا بأن صلاحية الاختبار (5) سنوات والدرجة المطلوبة هي (65) كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه- ماجستير). كما أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل، الآيلتس، كفايات اللغة الإنجليزية) هو متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه (عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية). لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني. جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية (غير جامعة الملك عبدالعزيز) الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عليهم استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونيًّا خلال الفترة المشار إليها أدناه.

تاريخ التسجيل:

يبدأ التسجيل بتاريخ 1441/05/03هـ وينتهي بتاريخ 1441/06/01هـ، ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).